Fakta i Billund lukker for sidste gang fredag klokken 16

Fakta-butikken på Gammelbro i Billund er efterhånden mere eller mindre tømt for varer. Butikken skal lukke, og efter planen er det fredag klokken 16, at dørene lukkes for sidste gang.

- Mandag morgen, da vi begyndte at sælge varerne til 50 procent af prisen, var der kø udenfor, da vi åbnede. Det fortsatte helt til klokken 21, så der var et stort rykind. Det fortsatte faktisk tirsdag, fortæller Mona Johannesen, som er 1. assistent hos Fakta i Billund.

Coop, som ejer Fakta-butikkerne, besluttede for en måned siden at lukke 47 butikker på landsplan, og en af dem var forretningen i Billund. Butikken har ikke formået at give det fornødne overskud og lukker derfor.

I midten af april offentliggjorde Coop, som ejer Fakta-butikkerne, at det blev nødvendigt at lukke 47 Fakta-butikker på landsplan. En af de 47 butikker, som fik dødsstødet, var forretningen i Billund. Coop begrundede lukningen med, at butikken længe har kørt med underskud, og at der ikke umiddelbart var udsigt til at få det ændret. Dermed er der fire dagligvarebutikker tilbage i Billund: Super Brugsen, ABC Lavpris, Rema 1000 og Netto.

Lukning med vemod

Helt til det sidste oplever Mona Johannesen, at kunderne kommer forbi butikken.

- Der bliver ved med at være en god strøm af kunder, som kommer for at se, om de kan gøre et sidste godt kup, siger hun.

Coop gav som begrundelse for at lukke forretningen i Billund, at den længe har kørt med underskud, og at der ikke umiddelbart er udsigt til, at den igen kan komme til at køre med overskud. Det betyder dog ikke, at forretningen ikke har haft sine faste kunder, som er kede af, at de ikke længere får mulighed for at handle i Fakta.

- Rigtig mange af de faste kunder, især de ældre, er kede af det, så det er med vemod, at vi lukker. Det er en god, lille butik, siger Mona Johannesen.

De faste kunder må fremover i stedet krydse gaden for at komme i enten ABC Lavpris eller Rema 1000 eller gå yderligere et par hundrede meter for at komme i Netto eller Super Brugsen, når de skal gøre deres daglige indkøb.