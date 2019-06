Billund Kommune bruger for mange penge på anbringelser af unge. Nu vil man se på, hvordan man kan forebygge i stedet for. Foto: Kristian Sæderup/Scanpix

Billund Kommune bruger for mange penge på anbringelser af unge. Nu skal forvaltningen se på, om man kan forebygge bedre for at undgå de dyre anbringelser.

Billund Kommune: 11,5 millioner kroner. Så meget har Billund Kommune brugt for meget på blandt andet anbringelser af unge. Det fremgår af den nyeste budgetopfølgning, som politikerne i unge- og kulturudvalget har fået. Anbringelsesområdet tegner sig alene for et merforbrug på 8,4 mio. kroner, mens der på handicap- og psykiatriområdet har været et merforbrug på 3,1 mio. kroner. - Det ser skidt ud, og vi er nødt til at gøre noget. Vi kan ikke blive ved med at ligge så langt over det, vi har budgetteret med, siger formand Stephanie Storbank (V).

Det er et svært område, og der kan hurtigt ske noget. Der skal jo ikke ret mange anbringelser til, før det vælter hele området. Stephanie Storbank

For højt serviceniveau? Området er ifølge sagsfremstillingen præget af unge med komplekse problemstillinger. Flere unge er blevet anbragt på opholdssteder, og det er dyrt. Forvaltningen arbejder derfor med at finde alternativer, altså færre anbringelser uden for hjemmet og mere fokus på forebyggende arbejde. - Det er et svært område, og der kan hurtigt ske noget. Der skal jo ikke ret mange anbringelser til, før det vælter hele området. Noget tyder på, at vi har et højt service niveau, og det skal vi have undersøgt. Har vi et højere serviceniveau, end vores økonomi kan bære, så må vi have en diskussion om, om vi skal blive ved med at have det serviceniveau, siger Stephanie Storbank.

Forebyggelse frem for anbringelse En ting er, at det er dyrt, noget andet er, at forebyggelse måske ville være både mere gavnligt og billigere: - Generelt arbejder vi ud fra en indstilling om, at vi skal ned ad indsatstrappen og sætte nogle forebyggende foranstaltninger ind i stedet for at skride til anbringelse. Vi har nogle unge, som er anbragt i hverdagene og hjemme i weekenderne. Det kan synes lidt skørt, for hvad er så ideen? Måske kunne man i stedet sætte ind med forebyggelse syv dage om ugen derhjemme, siger Stephanie Storbank

Dyre enkeltsager Også på handicap- og psykiatriområdet er det brugt flere penge end forventet. Det skyldes fortrinsvis dyre enkeltsager på psykiatriområdet.