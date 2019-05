Billund: Hvis man går med en lille lego-designerdrøm i maven, er det nu muligt at få den opfyldt. Lego House har netop udstedt en konkurrence, hvor 25 heldige vindere får mulighed for at udstille deres legomodel i huset. Og ikke bare for en kort stund, men i et helt år.

- Vi skal have udskiftet vores modeller i grøn og gul zone, og derfor åbner vi op for, at de mange dygtige modelbyggere, der er derude, kan vise, hvad de kan. Modellerne inspirerer både små og store byggere til at se, hvad man kan med Lego, når man øver sig, siger kommunikationschef ved Lego House, Trine Nissen.