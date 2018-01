FDF Orkestret på vej mod 100 år - men eleverne mangler

Det er en fordel, at nye elever kan læse noder, men det er ingen betingelse for at komme med i orkestret. Eleverne lærer både at spille på et blæserinstrument og noder, og eleverne låner instrumenter og uniformer af FDF Orkestret.

- Vi vil jo gerne have seks-syv elever i orkestret, og lige nu har vi to nybegyndere, fortæller Povl Graakjær.

Hidtil har orkestret kunne rekruttere nye unge spillemænd fra egne rækker - altså FDF i Billund, Ansager og Grindsted - men det kniber lidt i øjeblikket. Derfor har orkestret sat en offensiv i gang for at få tiltrukket nye elever.

Skolesøgende elever

- De får enetimer indtil de er i stand til at klare sig selv - når vi mener, at der ikke er behov for det længere, siger Povl Graakjær.

FDF orkestret vil gerne have eleverne så lang tid som muligt, og det er typisk så længe de er skolesøgende.

Eleverne skal være ni år for at komme med i orkestret, og når nye skal optages foregår det typisk ved, at orkesterrådet - som er de ældste musikere - tager en snak med både den nye elev og forældrene, og der vil være små prøver for at orkesterrådet kan finde ud af, om den unge kan kende forskel på de høje og lave toner.