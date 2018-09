Evan Brozat Schmidt er ny fabrikschef hos Bøjsø Døre & Vinduer

Billund: Bøjsø Døre & Vinduer i Vorbasse har netop fået ny fabrikschef idet Evan Brozat Schmidt, Billund, netop har tiltrådt posten. Evan Brozat Schmidt får ansvar for udviklingsprojekter, herunder produktudvikling og lean-optimering i virksomheden, logistik, facility og indkøb.

Evan Brozat Schmidt kommer fra en stilling som produktionschef hos Bpi A/S. Derudover har han været supply chain manager hos Støtek A/S og produktionschef hos Bilsby Vamdrup A/S. Han har en HD-uddannelse i Logistik og har senere efteruddannet sig inden for projektledelse, lean og arbejdsmiljø. /exp