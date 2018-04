Europas bedste: Billund Lufthavn hædret ved prisuddeling i Spanien

- Vi er stolte over hæderen. Hver dag arbejder vi hårdt for at tiltrække de rette flyselskaber til de rette ruter og tilbyde vestdanskerne verden direkte fra Billund Lufthavn. Derfor er det en flot hæder at modtage - især når det er flyselskaberne selv, der er med til at pege på os, siger Jesper Klausholm, marketingchef i Billund Lufthavn, via en pressemeddelelse.

Billund: Billund Lufthavn blev mandag aften hædret med titlen Routes Europe Marketing Awards 2018. Lufthavnen fik prisen for at være den bedste regionale lufthavn i Europa til at udvikle rutenettet og synliggøre sig overfor flyselskaberne. Prisen blev overrakt ved det årlige Routes Europe i Bilbao, hvor 100 flyselskaber 'speed-dater' med 300 lufthavne.

Verden direkte fra Billund

Lufthavnens placering på den jyske hede kræver en særlig indsats, når flyselskaberne skal kunne se mulighederne for at få danskere ud i verden fra Danmarks næststørste lufthavn. I Billund Lufthavn er det lykkes med opstart af nye samarbejder med SunExpress, Widerøe, Wings of Lebanon og LOT Polish Airlines

- Vi gør et stort stykke arbejde for at fortælle flyselskaberne, at Vestdanmark har et stort passagergrundlag og en befolkning med stor rejselyst. Det er ved at gå op for luftfartsselskaberne, at potentialet er stort. Det betyder, at flere og flere flyselskaber vælger Billund Lufthavn til og bliver her. Det giver os en god platform at arbejde videre på i de kommende år, siger Jesper Klausholm i pressemeddelelsen.