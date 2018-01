Et løft til ældreplejen: Flere hænder, mere rengøring og måske et ekstra bad?

Det blev torsdag besluttet på voksenudvalgets møde, og det er således begyndelsen på udmøntningen af 8,5 million kroner, der blev afsat til ældreområdet i budgettet 2018. Medarbejdere og høringspartnere er kommet med forslag til, hvordan pengene skal gøre gavn, og ønskerne er en øget indsats på demensområdet, at øge livskvalitet og forebygge funktionstab og et generelt løft af plejen generelt i kommunen.

Flere aftenvagter

Billund Kommune har allerede en sundhedsklinik på Mødestedet, hvor udstyret dog skal skiftes ud, men ellers skal etableringen i gang de øvrige fire steder.

- Det er en hjælp for kommunen, at borgeren selv kan komme ind og få hjælp til dosering af piller eller lignende. Det er et tilbud til dem, der kan og vil, så de ikke skal sidde og vente på, at der kommer én hjem til dem, siger den nye formand for voksenudvalget, Robert Terkelsen.

Tilbuddet er frivilligt, og dem, som ikke kan komme ud, får fortsat hjælp i eget hjem.

- Med disse første projekter har vi brugt 2,7 millioner. Dertil er der de tre millioner og altså i alt 11,5 millioner, og her har vi bedt om nogle beregninger og analyser i forhold til, hvor vi kan få mest ud af pengene, siger Robert Terkelsen, der nævner flere vagter i aftentimerne på plejecentrene.

- Det er ofte her, der er rigtig travlt. Vores sygefravær er faldende, men vi kan gøre det endnu mere, for det vil betyde, at kommunen kan spare endnu flere penge, når medarbejderne ikke er syge, siger Robert Terkelsen.

- Flere aftenvagter kan måske være med til at reducere stress for dem, der er på arbejde. Vi skal også have et oplæg på rengøring og bad til de ældre.