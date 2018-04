Et lille mesterværk

Grindsted: I maj er månedens bog på bibliotekerne i Magion i Grindsted og i Sdr. Omme "Vores sjæles om natten" af Kent Haruf.

"Vores sjæle om natten" er skrevet i et simpelt sprog, og den er ikke specielt lang. Det betyder dog ikke, at dette er bog, der må overses. Bogen er et sandt lille mesterværk med et godt sprog og et fint personpersongalleri, lokker biblioteket i en pressemeddelelse. /EXP