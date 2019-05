Billund: Han startede i 1991 som fejedreng hos Lego i maskinvedligehold på det daværende Højmarksvej i Forpak. Derefter uddannede han sig til automatikmekaniker, inden han igen vendte tilbage til Legokoncernen.

Fredag 3. maj fejrer Michael Klausholm, Billund, sit 25-års jubilæum.

I 1999 vendte Michael Klausholm tilbage til vedligehold i Forpak, og han blev her helt frem til 2013 hvor pakkeriet på Højmarksvej lukkede. Derefter rykkede han i maskinvedligehold på Kornmarken, hvor han deltager i det daglige vedligehold i udstyrsteamet, hvor han også er global træner.

- Igennem alle årene har Michael været kendetegnet ved et meget højt engagement samt bred faglig viden med lysten til at udvikle både kendte og nye produktionsplatforme. Dette gør sig også meget tydeligt i hans nuværende virke som global træner. Michael er utrolig loyal, pligtopfyldende samt yderst fleksibel og hjælpsom og samtidig en super kollega, der også har empati og omsorg for sine kollegaer, lyder det i en pressemeddelelse.