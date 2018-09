Der er mange bud på, hvordan trafikken bedst muligt og mest sikkert bliver afviklet i den centrale del af Billund. Et par hundrede Billund-borgere havde tirsdag aften mulighed for at komme til orde på et borgermøde.

Billund: Et lyskryds, en forbedret rundkørsel eller en stibro over Kastanjerundkørslen? Det er de tre alternativer, som er blevet undersøgt til en ny og forbedret løsning af den rundkørsel, som i daglig tale går under navnet Kastanjerundkørslen - hvor Vejlevej, Hans Jensensvej, Grindstedvej og Hohenwestedt Allé mødes. Tirsdag mødte et par hundrede mennesker op til borgermøde i Billund Centret, hvor emnet var på dagsordenen. Her præsenterede rådgivningsvirksomheden COWI sin foreløbige analyse af de tre alternativer, og det var en præsentation, som nok gjorde mange væsentligt mindre interesserede i en stibro hen over rundkørslen. Ikke nok med, at en sådan løsning vil koste 30 gange så meget som en ombygning af rundkørslen til en mere trafiksikker udgave. Stibroen vil også blive meget lang. Dermed er der en risiko for, at trafikanter vil droppe den og tage den kortere vej gennem rundkørslen. - Der er nogle krav til, at stibroen skal være 4,5 meter over kørebanen. Desuden er der krav til, hvor stejl den må være, for kørestolsbrugere skal også kunne komme over den. Derfor er den nødt til at blive meget lang. Mange vil synes, at det er en stor omvej, så derfor vil der stadig være en masse fodgængere og cyklister i rundkørslen, forklarede Kresten Madsen, der er projektmanager hos COWI.

10 uheld på 5 år I løbet af de seneste 10 år er der registreret fem færdselsuheld i Kastanjerundkørslen. Alle fem uheld involverede cyklister - og bemærkelsesværdigt er det, at cyklisterne i tre ud af fem tilfælde cyklede mod færdselsretningen.



En enkelt gang har en ulykke haft dødelig udgang. Det skete i februar 2012, hvor den 18-årige Joan Pedersen blev ramt af en lastbil og dræbt på stedet, da hun kom cyklende gennem rundkørslen.

Omkring et par hundrede Billund-borgere mødte tirsdag aften op til borgermøde i Billund Centret. Her var Kastanjerundkørslen på dagsordenen. For hvordan skal den egentlig se ud i fremtiden? Foto: Alex Hermann

Rundkørsel og tunnel, tak! At dømme efter de gule sedler, som borgerne kunne opsætte med forslag og ønsker for Kastanjerundkørslen, synes en ombygning af rundkørslen klart at være den løsning, som flest følte sig tiltrukket af. En sådan løsning vil "blot" koste en lille rund millionkroneseddel, mens det vil koste 5,5 millioner kroner at bygge rundkørslen om til et lyskryds. Det er dog formentlig de færreste indbyggere i Billund, der tager hensyn til prisskiltet, når de skal anbefale, hvilken løsning de foretrækker. Men ombygningen til et lyskryds vil samtidig medføre noget, som rigtig mange Billund-borgere meget nødigt ser: Kastanjetræet i midten af rundkørslen har gennem mange år nærmest fået status af et vartegn i Billund, og det vil skulle fjernes, hvis rundkørslen skal forvandles til et kryds. På mange af de opsatte post-it-sedler blev der desuden udtrykt et ønske om en tunnel under Vejlevej i området mellem Den Internationale Skole og Super Brugsen.

Foto: John Randeris De midlertidige bump, som er opstillet ved rundkørslerne i den centrale del af Billund, er ikke lige populære blandt alle. Arkivfoto: John Randeris