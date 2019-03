Et fælleshus skal give mulighed for fester i Fitting

Et fælleshus med placering ved siden af Fitting Landsbyferie vil gøre det muligt at lave en ny form for arrangementer.

Fitting: Et samlingssted et godt stykke fra øvrig bebyggelse, hvor risikoen for at genere andre ikke er stor. Det er idéen med at bygge et nyt fælleshus lige ved siden af Fitting Landsbyferie.

I det nye fælleshus, som efter planen skal have kapacitet til cirka 75 mennesker, skal der kunne laves alverdens former for arrangementer.

- Det skal være et nær-by-hus. Det er lidt som et forsamlingshus, men det kommer det aldrig til at hedde, og det kommer heller ikke til at ligne det. Men det bliver et hus med forsamlingshuslignende forhold, siger Karsten Knudsen, som ejer Fitting Landsbyferie.