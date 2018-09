Et år efter åbning: Lego House forventer stigende antal gæster

Den meget lange og varme sommer påvirkede besøgstallet i Lego House, fordi mange i stedet foretrak stranden. Forventningerne er derfor, at besøgstallet stiger det kommende år.

Billund: Lego House har haft et fornuftigt første år, men det næste bliver endnu bedre. Det er meldingerne fra Jesper Vilstrup, administrerende direktør i Lego House, præcis et år efter, at det store oplevelseshus i Billund for første gang slog dørene op. 450.000 mennesker har i løbet af det første år besøgt huset, og af dem har 225.000 købt en billet til oplevelseszonerne. Det er lidt færre end de 250.000 betalende gæster, som var målet for det første år. Forventningen er dog, at det kommende år bliver bedre, selvom der ikke er sat noget konkret mål for antallet af besøgende. - Jeg tror på, at vi kommer højere op end 225.000 betalende gæster. Hvis vi ikke havde haft en så varm sommer, som vi havde, tror jeg også, at vi havde nået 250.000. Men vejret gjorde, at vi var i hård konkurrence med strande og sommerhuse, siger Jesper Vilstrup.

Lego House Lego House ejes - i modsætning til Legoland - af Lego Fonden. Huset er 12.000 kvadratmeter stort og ligger meget centralt i Billund - blot få skridt fra den bygning, hvor hele eventyret om legoklodsen begyndte.



Lego House er mulig at besøge uden køb af billet. Det er muligt at besøge Lego Square, som er det store åbne areal, man som besøgnede kommer ind i, de tre spisesteder samt Lego-forretningen. En billet giver adgang til de fire oplevelseszoner, hvor det i al sin enkelthed handler om at lege med Lego, samt til kælderen, hvor der er en grundig gennemgang af Legos historie.

Til en fødselsdag skal der selvfølgelig spises kage. Der blev langet masser af chokoladekage ud til de besøgende. Foto: André Thorup

Sneboldeffekt De første tre måneder af Lego Houses levetid var mere rolige end forventet. Til gengæld har foråret givet flere besøgende end budgetteret, mens sommeren - muligvis på grund af det alt for varme vejr - har været mere rolig end ventet. Nu, hvor efterårets regn og rusk er begyndt at få fat, har travlheden igen meldt sig. - Folk kom i et roligere tempo, end vi havde regnet med. Vi oplevede en sneboldeffekt, hvor folk, som havde været her, gik ud og fortalte andre om, at de havde haft en god oplevelse. Det gav virkning, siger Jesper Vilstrup, som derfor også forventer, at de kommende måneder bliver mere travle end de tilsvarende måneder sidste år.

Lørdag kunne Lego House fejre sin et års fødselsdag. I den anledning havde huset det højeste antal besøgende i sin levetid. Foto: André Thorup

Fødselsdag lørdag Lørdag fejrede Lego House sin første fødselsdag. Det foregik med pomp og pragt: Konkurrencer med masser af præmier, en temmelig stor fødselsdagskage og det største antal mennesker i Lego House i husets levetid. De mennesker ved nu, hvad de kan forvente ved at besøge Lego House. Det ved mange mennesker ikke, og netop denne del af markedsføringen har vist sig at være en vanskeligere opgave end ventet. - Det har været sværere, end vi havde regnet med, at få kommunikeret til de gæster, der endnu ikke har været her, hvad Lego House er. Vi oplever stadig mange være i tvivl om, hvorvidt Lego House er noget, der ligger inde i Legoland. Differentieringen mellem de to ting er vigtig at få kommunikeret ud, siger Jesper Vilstrup. Selvom Legoland og Lego House ligger inden for gåafstand af hinanden, og selvom de begge tager deres udgangspunkt i den berømte plastikklods, har selve oplevelserne, som folk får de to steder, ikke ret meget med hinanden at gøre. - Det er to vidt forskellige oplevelser. Legoland har så haft 50 år til at blive kendt. Det tager tid at få opbygget sådan et kendskab, siger Jesper Vilstrup.

Lego House fylder 1 år. Foto: André Thorup

