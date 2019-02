Erik Vinbech lukker sin butik: Det er dog langt fra slut med Vinbech's Pejse

Grindsted: 1. april, kan man ikke længere købe en brændeovn på Thorsvej, med mindre man har lavet en forudgående aftale med Erik Vinbech. Erik Vinbech har efter længere overvejelser valgt at lukke sin butik ned.

- I over 22 år har jeg arbejdet mere end 60 timer om ugen. Nu vil jeg gerne have mere tid til familien og til cykling, der er min fritidsinteresse, siger Erik Vinbech, ejer af Vinbech's Pejse. Selvom butikken lukker ned, vil det stadig være muligt at købe brændeovne gennem Vinbech's Pejse, ligesom at Erik stadig udfører reparationer og har serviceaftaler.

- Ændringen bliver, at jeg ikke længere har en fysisk butik, hvor man kan gå hen og se ovnen, men at jeg i stedet for bestiller den hjem til kunden, forklarer Erik Vinbech, der bestemt ikke stopper med at arbejde.

- Jeg har stadig en masse at lave, jeg vil bare gerne ned på at arbejde 37 til 40 timer ugen, siger han og understreger, at beslutningen om at lukke butikken ikke er taget fra den ene dag til den anden, men er noget, han har overvejet i omkring et års tid.