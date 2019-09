En erhvervsplaymaker kan være en af måderne at få veluddannede unge til at komme tilbage til kommunen.

Billund Kommune: Billund Kommune vil være bedre til at få kommunens unge til at vende tilbage, når de har været ude i verden for at få en uddannelse. En erhvervsplaymaker, en slags brobygger mellem skoler og erhvervsliv, kan være på vej. Unge- og kulturudvalget har i hvert fald et forslag med til budgetforhandlingerne om, at Billund Kommune skal have sådan en medarbejder.

Inspirationen kommer fra Varde Kommune, hvor erhvervsplaymakeren har været med til at højne antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. På det punkt er Billund Kommune i forvejen godt med, så lokalt vil det mere dreje sig om andre tiltag, som kan styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelserne.

- Vi er ikke helt afklaret med, hvad personen egentlig skal lave. Lige nu snakker vi med skolerne og med jobcentret for at høre, hvor de ser et behov, siger Stephanie Storbank, formand for unge- og kulturudvalget.