Erhvervsgymnasiet mangler lærepladser til eventkoordinatoruddannelsen

Erhvervsgymnsiet Grindsted ville gerne uddanne eventkoordinatorer, men mangler lærepladser i virksomhederne. Legoland har netop ansat sin første lærling.

Grindsted: På Erhvervsgymnasiet Grindsted har man i flere år gerne villet tilbyde unge at tage en uddannelse som eventkoordinator. Den gode vilje er dog strandet på mangel på lærepladser. En læreplads er nemlig en forudsætning for overhovedet at gå i gang med grundforløbet. Ingen virksomheder har tilbudt lærepladser, og det undrer man sig over på erhvervsgymnasiet. - Det er lidt af et paradoks, for Billund er jo en turistkommune, så der må være brug for dem, siger Jesper Dahlmann. Ifølge ham er der på landsplan kun oprettet meget få lærepladser som eventkoordinator, og på skolen i Grindsted er det derfor ikke lykkedes at uddanne nogen. - Vi har ikke haft en eneste elev, som har taget grundforløbet, som er målrettet mod eventkoordinatoruddannelsen, siger han.

Sådan bliver du eventkoordinator En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter som koncerter, fester eller konferencer.Under uddannelsen lærer man at udvikle ideer og føre dem ud i livet.



Uddannelsen er toårig med 20 ugers grundforløb på handelsskoler eller handelsgymnasier og herefter praktik i en virksomhed.



Praktikpladsen skal være på plads, før man kan begynde på grundforløbet.

Legoland har netop ansat parkens første eventkoordinatorelev. Arkivfoto

Kolding-elev i Legoland Der findes dog elevpladser som eventkoordinator: Legoland har netop ansat en elev, som kommer fra IBC Kolding, og begynder 1. februar. Det er parkens første deciderede eventkoordinatorelev, selv om der gennem årene har været en vis efterspørgsel. - Vi har fået nogle uopfordrede ansøgninger, men sådan en elevplads er jo toårig, så det kræver meget igennem en lang periode, og det har vi ikke vurderet, at vi har haft mulighed for før nu. Når vi tager en elev ind, så skal vi også kunne levere, så den unge får en god uddannelse. Det kan vi først nu, siger pressechef Kasper Tangsig og peger på, at Legoland har haft en række kortere praktikforløb i eventafdelingen. - Først og fremmest har vi fokus på at tilbyde elevpladser og praktikpladser på tværs af de forskellige afdelinger i Legoland, og vi gør meget ud af, at vi skal kunne tilbyde elever og praktikanter et forløb, som understøtter deres læringsmål på de respektive uddannelser, tilføjer han.

For lidt event i Magion Magion i Grindsted har også fået flere henvendelser om praktikplads som eventkoordinator, men har ikke oprettet nogen stilling. - Det ville ikke give mening, for der er for lidt event her i dagligdagen, forklarer Mads Søby Helbo, der er event-, sponsor-, og marketingmanager i Magion.