Erfarne bilister strømmer til Ældresagens foredrag om færdsel

Ældresagens foredrag om færdsel er populære. Det kniber mere med at få ældre bilister til at tage imod tilbuddet om en køretime i praksis.

Grindsted: Første gang kom der 70, anden gang 96, og da Ældresagen i Grindsted for nylig holdt en eftermiddag med et færdselsforedrag, sad 130 erfarne bilister tæt i den store sal på Mødestedet for at høre kørelærer Poul Erik Thrane fortælle. Interessen for at blive opdateret er kort sagt stor.

Det er der god grund til.

Ifølge rapporten "Ulykker med ældre bilister", en undersøgelse fra Vejdirektoratet, er det især kørsel i kryds, der anledning til mange uheld. Derfor er en af anbefalingerne fra Vejdirektotatet netop, at ældre bilister får mulighed for at blive opdateret med, hvor man kommer sikkert gennem kryds, lærer om gode og sikre kørselsvaner samt ikke mindst bliver vejledt til at vælge en mere sikker bil.