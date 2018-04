Erfaring fra Høfde 42: En borgergruppe holder gryden i kog

Forureningen skal fjernes. Det er det overordnede mål med den borgergruppe, som onsdag samles i Grindsted. Erfaringerne fra Thybørøn viser, at der skal et vedvarende pres til for at få noget til at ske.

Grindsted: Forureningen under Grindsted skal fjernes. Det er overskriften på det første møde i den borgergruppe, som Susanne Mathiesen har taget initiativ til i forlængelse af Facebookgruppen "Ryd op efter Grindstedværket". Hun er forud for mødet meget spændt på, hvor mange der vil være med. - Jeg har fået vildt mange henvendelser fra interesserede og fra folk, der vil være med til at skubbe på for at sikre, at der sker noget nu, siger hun. Målet er at holde gang i den aktuelle interesse for sagen og at få renset jorden under Grindsted. Derudover har mange af henvendelser til initiativtageren drejet sig om en uro over eventuelle sygdomskonsekvenser på grund af forureningen. - Mange har brug for at dele deres bekymring og få undersøgt og helst få afkræftet, at der er noget at være bekymret for, siger Susanne Mathiesen. Hun forestiller sig derfor, at der kan nedsættes en borgergruppe med det overordnede formål at få ryddet op og derudover nogle undergrupper. Men det kommer alt sammen an på, hvem der kommer, og hvad de vil. - Det er dem, der kommer, der skal beslutte, hvad der nu skal ske. Jeg kommer bare med mine tanker, understreger hun.

Det er os, der sættes dagsordenen. Det er der ingen andre, der gør. Når det folkelige pres dør hen, så glemmer politikerne ... Bjarne Hansen, Høfde 42-aktivist

Ryd op efter Grindstedværket Facebookgruppen "Ryd op efter Grindstedværket" har nu mere end 1650 medlemmer. Onsdag den 11. april dannes en ny borgergruppe af samme navn.Mødet begynder klokken 19 i Magion. Borgergruppen er for alle.