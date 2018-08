Er græsset grønnere på den anden side? Intet fodboldforbud i Billund Kommune

- Hvis vi alligevel spiller mere på nogle baner under tørken, end de kan holde til, så har vi mulighed for, at lægge dem 'brak' i en periode, indtil de er klar igen.

- Vi er i modsætning til nogle af klubberne i for eksempel Kolding så privilegeret, at vi har nok baner til, at vi ikke behøver bruge de samme hele tiden, men kan skifte rundt, siger fodboldformand i Grindsted GIF Søren Madsen og uddyber:

I Kolding Kommune har man overvejet at forbyde græsbaner til træning og kamp, inden der er vedvarende regn i sigte, da banerne risikerer at tage varig skade i form af ødelagte græsrødder. Det kommer dog hverken på tale i Grindsted eller Billund, lyder det fra klubberne.

Billund Kommune: Bolden ruller snart for alvor igen rundt i de danske fodboldklubber her efter sommerpausen, og det er mange steder på nogle markant hårdere og mindre grønne af slagsen end normalt.

Ros til Park og Vej

Formanden i Grindsted har kun ros til overs for Park og Vejs arbejde med banerne, og sammen med klubbens æresmedlem A.C. Nielsen har kommunens folk sørget for, at der gennem hele tørken har været græs på de typiske kampbaner.

Tilsvarende store roser til kommunens folk for deres vandingsarbejde og generelle pleje kommer fra Billund IFs næstformand i fodboldklubben Jens Schønemann Christensen, som ikke kan pege på en eneste bane, der trods tørken ikke står skarpt.

- Vi er så heldige at have lækre grønne baner, som spillerne er imponerede over at træne på, og græsset ser betydeligt bedre ud end i min egen have, siger han.

Særligt tre af banerne er næstformanden stolt af, som blandt andet gælder for opvisningsbanen.

- Den har eget vandingsanlæg med sprinklere, så den holder sig selv og ser fantastisk ud. Uanset, hvor man kommer hen i landet, ville den være på niveau med divisionsbaner, siger og slår fast:

- Vi kender på ingen tænkelige måder til udfordringer som dem i Vejle.