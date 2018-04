Er det slut med skole-hjem-samtalen? BillundSkolen overvejer alternativer

BillundSkolen udfordrer den kendte skole-hjemsamtale, der foregår i et klasseværelse mellem forældre og lærer, som fortæller om det faglige og sociale, styrker og svagheder, for det handler jo om mennesker.

Billund: Fremover kan skole-hjem-samtaler på BillundSkolen komme til at se helt anderledes ud.

Den kendte model, hvor forældre og lærer mødes i et klasseværelse efter endt skoledag for at tale om barnets faglige og sociale færdigheder, er i hvert fald oppe til overvejelse.

- Vi har netop haft en workshop med både lærere, forældre og børn for at se, hvordan vi kan nytænke det, fortæller skoleleder Lars Aagaard - fordi man ikke behøver at blive ved med at gøre det, man altid har gjort.

- En almindelig samtale kan ende med at blive meget fagprofessionel, hvor den fagprofessionelle formidler det, vedkommende har at sige om barnets faglige og sociale evner, men hvilke behov har børn og forældre egentligt? Det handler om en forventningsafstemning, for måske har de brug for noget helt andet, siger Lars Aagaard.

Således er flere små pilotprojekter blevet afholdt:

- For eksempel har barnet været med til samtalen og har medbragt en ting, som vedkommende er særligt stolt over, og på den måde har man bragt barnet i centrum, forklarer Lars Aagaard.