Er bumpene fremtiden i Billund? Kommunen indkalder til borgermøde om løsningerne

3) Mulighed for etablering af stibro over Grindstedvej.

Politikerne tog i maj beslutning om at lukke tunnelen under Grindstedvej i forbindelse med et salg af jord til Kirkbi, og samtidig bad man forvaltningen om at undersøge mulige løsninger, der kunne forbedre trafiksikkerheden i fremtiden.

Møde i Billund Centret

Mødet holdes i Billund Centret fra klokken 19.00.

- Vi glæder os til borgermødet og til at få en dialog med og forslag fra borgerne i Billund til, hvordan vi får den bedst mulige løsning på trafiksikkerheden i og omkring den meget trafikerede rundkørsel, siger Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune, via en pressemeddelelse.

Op til skolestart har kommunen indført en midlertidig løsning med bump, som dog har mødt stor kritik fra borgere og bilister, som mener, at bumpene er til stor gene og måske ligefrem forværrer trafiksikkerheden.

- De midlertidige foranstaltninger er indført for, at vi bedst mulig kunne sikre cyklister og gående i perioden frem mod en permanent løsning. Der er ingen tvivl om at mange føler sig generet af bumpene, men det har handlet om at finde en afprøvet løsning, der giver trafiksikkerhed i en periode, mens vi får lavet de permanente løsninger, vi skal have præsenteret og diskutere til borgermødet, tilføjer Per Nyhus i pressemeddelelsen.

Der er plads til cirka 300 til borgermødet og der er tilmelding på tilmelding1@billund.dk