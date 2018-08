Udvidelse af Karensminde

Det har længe været bestemt, at Billund Kommune skal bygge nyt museum ved Karensminde i Grindsted, hvor alle museumsaktiviteter skal samles.Til det er der udarbejdet tre konceptforslag for, hvordan et nyt museum kan se ud. De tre scenarier strækker sig fra en simpel model til 28 millioner over en mellemmodel til 70 millioner til en luksusmodel af international karakter til 120 millioner kroner. Til sammenligning var byggeprisen på Tirpitz 133 millioner kroner, mens Vadehavscentret i Ribe kostede cirka 70 millioner kroner.



Byrådet tog tirsdag aften en principbeslutning om at arbejde videre med den store model. Det betyder, at byrådet vil afsøge mulighederne for at bygge den store model, men at det ikke endnu er sikkert, at det bliver til virkelighed.