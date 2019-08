Engsøen bliver undersøgt: Den skal renses uanset prisen, mener Borgerlisten

Der var enighed i byrådet om, at der skal bruges én million kroner på en undersøgelse, som kan fastslå, hvad det vil koste at oprense Engsøen. Uanset konklusionen på den undersøgelse, skal pengene til en oprensning findes, mener Borgerlisten.

- Jeg mener, vi skal finde den bedste og seneste forskning, så vi kan få renset søen op eller få lavet de tiltag, som eksperterne anbefaler. Det skal vi have iværksat hurtigst muligt, og jeg vil gå så langt som at sige, at vi skal have renset Engsøen uanset prisen, sagde gruppeformand Ole Marcussen.

Faktisk mener Borgerlisten, at Engsøen skal renses, uanset hvad den kommende undersøgelse ender med at konkludere.

Grindsted Engsø er en kunstig sø anlagt i 1971-1972 i et tidligere engområde i Grindsted Ådal i den vestlige del af byen. Søen er på cirka 30 ha. Søen fungerede indtil 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand fra det tidligere Grindstedværket. Det medførte, at der er aflejret store mængder tungmetaller herunder kviksølv i bundsedimentet.I 1997 ophørte tilledningen af spildevand, og der er siden kun tilført grundvand og åvand til søen.I dag er det dog stadig forbudt at bade i søen.

Kan ikke løfte opgaven alene

I samme vending erkendte Ole Marcussen dog, at en pris for en total oprensning af Engsøen efter al sandsynlighed vil blive højere, end kommunen selv kan håndtere.

- Det er ikke en opgave, vi kan løfte alene. Vi kan starte den, som vi gør nu, men det er staten, der skal løse den. Det har vi ikke økonomien til i hverken kommunen eller regionen, sagde han.

Borgerlisten har ved adskillige lejligheder forsøgt at få afsat penge til en undersøgelse af Engsøen i de årlige budgetforhandlinger. Det er aldrig blevet til noget, men nu er det altså et enigt byråd, der går ind for at finde ud af, hvad en oprydning vil koste. Ifølge borgmesteren er det helt essentielt at kende prisen og forudsætningerne, selvom kommunen ikke selv vil være i stand til at rense søen.

- Vi skal videre ind til staten og miljøministeren for at snakke om denne sag. Derfor er det meget væsentligt, at vi ved, hvad det koster at rense søen op, og hvordan man kan gøre det. Derfor glæder det mig meget, at vi er kommet så langt, lød det fra borgmester Ib Kristensen (V).

Trods vedtagelsen er der dog lang vej igen.

- Det er vigtigt, at vi ikke bilder folk ind, at der kommer til at ske en masse i morgen, lød det fra Kris Jensen Skriver (S).