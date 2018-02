Endnu flere stoffer forurener Grindsted Å

Vinylklorid er kun et af de stoffer, som siver ud i Grindsted Å. Mange flere stoffer forurener i disse år åen, og det er det samlede tryk af forurening, som man bør være bekymret over, siger professor.

Da historien om forurening i Grindsted Å kom frem for to uger siden, stod der, at der hvert år siver 100 kilo af vinylklorid ud i åen. Forureningen fra vinylklorid er dog langt større end det, og der er endnu flere forureningsstoffer i åen.

Mange tungmetaller

Forskningsprojekterne viser, at der samlet set siver mere end 500 kilo forurening fra såkaldte klorerede opløsningsmidler ud i åen hvert år fra forureningsdepoterne. Da man har målt flere gange hen over årene 2012-2015, er forskerne sikre på, at forureningen er rimelig konstant.

- Derfor er vi sikre på, at det ikke bare er et tilfældigt øjebliksbillede, siger Poul Løgstrup Bjerg.

Forskningsprojekterne har også påvist forhøjede mængder af tungmetaller i åen. Blandt andet er mængderne af aluminium, barium, kobber, jern, nikkel og zink alle væsentlig over niveauet for en gennemsnitlig dansk å.

- De metaller kommer ikke specielt fra Grindstedværkets forurening. De kommer fra naturlige processer i grundvandet, som så betyder, at der ret høje mængder af metaller i Grindsted Å. Det er ikke en unormal situation for en vestjysk å, men det er med til at gøre åen mere følsom, når du lægger forureningen fra Grindstedværket oveni. Så bliver det for meget for systemet, siger Poul Løgstrup Bjerg.

Han henviser til, at forskerne kan se, at den økologiske tilstand i bunden af åen er forværret, lige dér hvor udvisningen fra Grindstedværket er størst.

- Vi kan se, at smådyrene ikke har det særligt godt. Men det har ikke noget med vinylklorid eller et andet specifikt stof at gøre, fordi de stoffer er som sådan ikke giftige for organismerne. Så vi mener, at det er den samlede mængde af forurening fra Grindstedværket og metallerne, som har betydning, siger han.