Endnu flere indbrud anmeldt i Grindsted

Grindsted: I løbet af mandagen har Sydøstjyllands Politi modtaget endnu flere anmeldelser om indbrud sket i weekenden. Der er tale om indbrud begået i områder, hvor der i forvejen var anmeldt indbrud.

På Læsøvej er det gået ud over et hus, hvor vinduet til soveværelset er brækket op. Umiddelbart er det kun i soveværelset, at tyven har bevæget sig rundt. Skabe og skuffer er rodet igennem, men det er ifølge politiet uvist, om der er stjålet noget.

I perioden mellem lørdag formiddag klokken 11 og søndag eftermiddag klokken 17.20 er det på Danmarksvej, at en indbrudstyv har været på arbejde. Igen er tyven kommet ind ved at bryde et vindue op, og igen er skuffer og skabe blevet gennemrodet. Tyven har stjålet en pengekasse med småmønter samt en bærbar computer, en jakke, nogle smykker og ikke mindst 15 dåseøl af mærket Tuborg Classic.

I løbet af de seneste to uger har en indbrudstyv desuden været på spil i et hus på Dalsøvej. Her er en dør blevet brudt op, og der er stjålet adskillige kongelige porcelænsfigurer, smykker samt nogle dråbelysestager, oplyser Sydøstjyllands Politi.