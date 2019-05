Endelig bekræftet: Ny restaurant med sushi og kinesisk buffet i Billund

På den anden side af sommerferien slår endnu et spisested dørene op lige ved siden af Lego House. Her åbner en ny restaurant med sushi og kinesisk buffet.

Billund: Der er i forvejen rig mulighed for at få sig en pizza eller en burger i Billund, og fra efteråret kommer en ny type fastfood til byen. Her bliver det nemlig muligt at spise sushi.

Det er Zenghui Lin, som i forvejen ejer af Atami Sushi i Vejle og Kolding, som har vendt blikket mod Billund, hvor hun nu vil åbne en restaurant.

Zenghui Lin er faldet for lokalerne i den ejendom, som for tiden er ved at blive bygget i det hjørne af Butikstorvet, hvor Beth Baun indtil for et par år siden hørte hjemme.

- Vi ser meget frem til at åbne i Billund og tilbyde noget nyt til byens borgere og de mange turister, siger Zenghui Lin, der til dagligt bor i Odense.