En stor netværksdag vokser - 100 er tilmeldt

Et nyt initiativ, Store Netværksdag i Billund den 14. marts, griber om sig. 100 har allerede tilmeldt sig, og erhvervsfremme går efter at få flere virksomheder med fra nabokommunerne.

Billund Kommune: Der er en supernetværker på programmet den 14. marts i Billund Centret. Det er Martin Thorborg, der er serieiværksætter, men der er også helt lokale folk med netværkserfaring på dagsordenen, der også gerne vil dele ud af deres erfaringer - med at netværke.

På dagen vil man således kunne høre Annette Lundgaard, byrådsmedlem og leder af Grindsted Privatskole, Jeppe Laursen, direktør ved Zebicon, borgmester Ib Kristensen, Søren Klausen, indehaver af AV Design og formand for Billund ErhvervsFremme og Sten Appelon, partner i Insightments.

- Det bliver et nyt setup, hvor hele Billund Centret bliver taget i brug. Der kommer speaker's corner rundt omkring, hvor man kan lytte til de forskellige talere, forklarer Lea Bennedsen, Billund ErhvervsFremme.

Hvordan det helt præcist skal se ud, arbejdes der stadig på.

- 100 har allerede meldt sig til, og der kommer flere til. Vi vil udvide netværket og byde flere indenfor, som kan være relevante, fortæller Lea Bennedsen.

Netværksmøderne i Billund ErhvervsFremme varer normalt ikke mere end en times tid, men denne gang er der afsat en halv formiddag til projektet - nemlig fra 7.30 til 9.55.

- Det skal være et supplement til det, vi plejer, og så skal det også handle om, hvorfor det er så vigtigt at netværke. Det handler om at skubbe folk lidt ud over den normale tærskel i forhold til hvem, de taler med, at skubbe grænsen lidt, siger Lea Bennedsen.