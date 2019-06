En sammensat forening fejrer 75 års jubilæum: Peter fik sin første fiskestang i dåbsgave

En del røverhistorier

For ham betyder det mere at prøve at fange nye typer af fisk, og derefter er det væsentligt at fange større og større fisk.

- Jeg kan rigtig godt lide at fiske i Engsøen. Her har jeg fanget en laks på 1,14 meter og 10,4 kilo, siger Peter Andreassen. Og straks flyver det med tal i luften fra omkringstående fiskere.

- Jeg har lige været ude at fiske her forleden, og der fangede jeg én på 84 centimeter og 4,9 kilo, lyder det - og rekorden lyder på én på 13 kilo. Og så går der også en historie om et juniormedlem, der på et tidspunkt fangede en laks, der var så stor, at han ikke kunne bære den, og derfor blev den aldrig vejet.

- Ja, der går rigtig mange historier. Også en del røverhistorier. Der er fanget fisk lige så langt, armene kan nå, smiler Peter Andreassen, der anerkender, at sporten er domineret af pensionister, men det gør ham ikke noget.

- Vi har også et godt sammenhold med de ældre, og de er gode til at lære fra sig, lyder det fra Peter Andreassen, der er ærgerlig over, at der ikke er flere unge med i foreningen.

- Jeg tror, det er vigtigt for mange forældre, at deres børn går til håndbold eller fodbold, men fiskeri er en rigtig god sport, påpeger han.