En lille årgang begyndte skolelivet med at slibe træstykker

Mor Lisbeth Christensen kunne fortælle, at Huxi havde glædet sig til skolestart, og Huxi selv havde ikke brug for mere ferie.

Vorbasse: De gik til dagens første opgave med krum hals. Den lød på at slibe et stykke træ med sandpapir og efterfølgende få hjælp af en voksen til at skrive ens navn med sprittusch. 15 helt nye skoleelever startede tirsdag i 1. klasse på Vorbasse Skole. Huxi på snart 7 år havde glædet sig og vinkede straks sin mor ned til sig med en finger for at få gjort noget ved opgaven.

Det er interessant og meget givende at se eleverne knække koden til at læse og se dem vokse med det.

I rigtig skole

Lillebror Matti skulle starte i 0. klasse, hvor Lisbeth Christensens mand allerede var - og 0. klasse var også hendes næste stop.

- Det er ret vildt. Tiden går bare så hurtigt. Lige pludselig er de store, og jeg syntes, at det var i går, at jeg afleverede for første gang i vuggestuen, lød det fra Lisbeth Christensen.

For klasselærer Lene Bjerrum er en skolestart altid noget særligt.

- Det er lidt ligesom en juleaften for børnene. De ved lidt om, hvad der skal ske - og så alligevel ikke. Og så føler de, at de er blevet lidt større, og at de skal starte i rigtig skole, hvor de skal lære at læse og skrive. Det er stort - især fordi de er topmotiverede, lød det fra Lene Bjerrum, der glædede sig over en lille klasse på blot 15 elever.

- Det betyder da noget. Der er klart mere tid til den enkelte, men der kan også være ulemper ved en lille klasse, fordi der ikke er så mange forskellige at lege med, sagde Lene Bjerrum, der gerne fastholder børnenes motivation ved at vælge materiale, som de føler, at de lykkes med.

- Det er vigtigt, at de ikke føler, at de fejler. Det skal hverken være for svært eller for let.