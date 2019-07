En halv million til feriebolig ved Grene Sande

Billund: Der er godt nyt for danske og udenlandske turister, der både vil have natur og være tæt på de store turistattraktioner i området.

Ifølge en pressemeddelelse fra LAG Vejen-Billund, der er en foreningen, som uddeler EU-midler til støtte for udvikling i landdistriktområderne, er Grene Holiday House indstillet til at modtage et tilskud på en halv million kroner.

Grene Holiday House ligger på Annexvej i naturområdet ved Grene Sande. Der er tale om en gård, hvor en tilhørende ladebygning skal ombygges til en stor feriebolig med fire værelser. Værelserne kan lejes samlet eller enkeltvis.

På den tidligere hestefold ved siden af ferieboligen bliver der plantet frugttræer og anlagt stisystemer. Der forventes desuden, at der bliver opstillet udendørs fitnessredskaber - både til glæde for beboerne i feriehuset og lokale forbipasserende.

Ejeren af Grene Holiday House, Marianne Karstensen, vil først på et senere tidspunkt fortælle mere om projektet.