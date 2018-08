En halv million kroner til ældre i hjemmeplejen bliver ikke brugt

Klippekort

Borgere skal i dag have et såkaldt funktionsniveau 3 eller 4, et moderat behov for hjælp til personlig pleje, et begrænset eller manglende netværk, hjemmeboende dement eller være småtspisende for at kunne benytte sig af klippekortordningen i hjemmeplejen.Klippekort kan spares op og lægges sammen, så seks klip á en halv time kan blive til tre sammenhængende timer.