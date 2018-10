Fund af bakterier i vandet fra Vorbasse Vandværk fik fredag Billund Kommune til at gå ud med en advarsel: Kog vandet, før du drikker det. Resultater af nye målinger kommer lørdag.

Vorbasse: Ved rutinemæssig kontrol af vandet fra Vorbasse Vandværk blev der tirsdag fundet coliforme bakterier i vandet. Det må der ikke være i vand fra den almene vandforsyning. Coliforme bakterier - ikke at forveksle med e-colibakterier - kan stamme mange steder fra, blandt andet fra jord, rådne planter eller overfladevand. Der er altså ikke tale om, at der er afføring i drikkevandet fra Vorbasse. Alligevel udstedte Billund Kommune efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen, red.) et påbud til Vorbasse-borgerne om at koge vandet, før de bruger det til madlavning eller til at drikke. - Forurening med coliforme bakterier i drikkevandet vil kun sjældent medføre alvorlig sygdom hos de personer, der drikker vandet. Men ud fra et forsigtigshedsprincip opfordrer vi til, at man koger vandet. Det er helt normalt, siger Danny Haymes, overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er jo mange børn i børnehaven og ældre på plejehjemmet, som vil være sårbare overfor forurenet drikkevand. Katl Grundahl, miljøchef i Billund Kommune

Forurenet vand i Vorbasse Der er tirsdag fundet coliforme bakterier i vandet fra Vorbasse Vandværk.



Bakterierne kan give mavepine eller diarré.



Fredag tages flere prøver, og resultatet offentliggøres lørdag.



Indtil da: Kog vandet grundigt, så dør bakterierne.

Lad vandet spilkoge Ved kogning forstås opvarmning til 100 grader i to minutter. Vandet skal altså spilkoge. Bruger du elkedel skal hver portion vand have to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kaffemaskiner skal man ikke bruge i den nuværende situation. Du må ikke bruge vandet til at børste tænder i, skylle grønsager i eller vaske op i hånden i. På Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk og på Vorbasse Vandværks hjemmeside www.vorbasse.dk ses den fulde kogevejledning.

Formand er rolig Trods fundet af bakterier er Ib Jensen, formand for Vorbasse Vandværk, helt rolig. Han hæfter sig ved, at prøven ved selve vandværket var fin, og at det indtil videre kun var en enkelt prøve ved hallen, der viste for mange bakterier. - Vi tror, vi ved, hvor problemet er. Måske er det bare et rør, der ikke er helt rent. Ingen er, så vidt jeg ved, blevet syge, siger han. For en sikkerheds skyld var medarbejdere fra miljølaboratoriet Eurofins fredag ude for at tage flere prøver ved både vandværket, fritidscentret, ved bageren og ved Brugsen. Resultatet offentliggøres lørdag.