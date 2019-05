Else Carlsen drev butik i Billund i 43 år: Nu fylder hun 90

- Men jeg er så glad for det. Jeg nyder at være her - det er meget bedre end i en lejlighed på 112 kvadratmeter, som man ikke har energi til, siger Else Carlsen, der også gerne selv laver mad. For "det er bare noget andet med duft i køkkenet".

Mandag den 27. maj fylder Else Carlsen 90 år. Det er bare to år siden, hun flyttede ind på Lindegården fra en større lejlighed på Rosengården.

Billund: Else Carlsen kom til Billund, da hun var 20 år gammel, og byen var en helt anden by, end den er i dag. Faktisk var der ingen by - udover smeden, der skoede heste og en brugsforening. Og der var ingen elektriker i byen, så Else og hendes mand Johannes Carlsen, der var elektriker, startede en el-forretning, Johannes Carlsen, op. Året var 1949, og parret flyttede ind hos urmager-konen i byen, der var blevet alene, mod at Else skulle passe hende, for der var ikke noget plejehjem i Billund. Else passede hende i fire år.

Else Carlsen holder sin 90 års fødselsdag på Lindegården med 20 gæster. Siden holder hun fest med familien. Hun har tre børn, der nu er 69, 64 og 62 år, en hel del børnebørn og 11 oldebørn.I de 43 år, butikken eksisterede i Billund, var der 61 ansatte i alt - dem har Else alle skrevet ned. I dag går tiden med at spille bridge, og så cykler hun på motionscyklen.

Else var den yngste i en børneflok på 16 søskende - og der er bare et eller andet, der taler til hende, når hun ser Bilkas overspillede reklame med far til snart 15. Foto: Martin Ravn

De ældste børn skiftedes til at komme ud og tjene, og da Else var blevet konfirmeret kom hun ind i en brugsforening.

Else Carlsen blev født i Salling som den yngste ud af en stor børneflok på 16 søskende. Nu er de to tilbage, Else og hendes storebror, der er to år ældre end hun, men navnene på billederne lander lige så nemt, som de altid har gjort. Hendes far døde, da hun var fem år, og hendes mor blev alene med de mange børn.

Glad for butikken

I Billund voksede el-forretningen stødt, og lokalerne blev snart for små. Der blev handlet med Ole Kirk Kristiansen, Legos grundlægger, og endnu en udvidelse fulgte i 1960'erne, hvor de betjente store kunder som lufthavnen og skolen og også i en periode Esbjerg Lufthavn. Else Carlsen stod i butik og passede parrets tre børn. I huset havde hun pige.

Else Carlsen mistede sin mand, da hun var 51 og han 56. Han døde i 1980, aftenen før nytårsaften, og Else stod alene tilbage med over 20 medarbejdere i forretningen.

- Jeg har tit tænkt på, at det var så mærkeligt. Jeg mistede min far og også min mand tidligt, siger Else Carlsen, der dog var glad for at have butikken.

- Den holdt mig i gang, siger hun, der fik tilbudt hjælp fra Godtfred Kirk Kristiansen til at holde styr på de mange elektrikere. Kristian Møller og Knud Petersen kom til, og Else blev ved med at passe butikken. Elektrikerforretningen overlod hun til Henning Gunderlund, som havde været elev hos dem.

Først 13 år efter, som 63-årig, besluttede Else Carlsen at stoppe.

- Det var godt, jeg fik stoppet og begyndte at holde mere fri, siger Else Carlsen, der stadig kender mange i byen, og de sørger én gang om året for at køre Else til Salling for at se barndomsgården.

- Der er så kønt deroppe, og jeg vil gerne derop, fortæller Else Carlsen, der ikke helt forstår, hvordan hendes mor magtede det - for der var hverken toilet eller vand på gården - og der blev slagtet, henkogt og syltet.

- Jeg kan ikke lade værre med at grine lidt, når jeg ser Bilka-reklamen med de 15 børn, for nu er hun jo gravid igen, men sådan var det nu ikke dengang. Han kører jo med en trailer hver gang, smiler Else Carlsen.