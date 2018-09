Elsassi tyggede for meget - det kostede 3,8 point

48 af landets bedste politihunde har i weekenden været samlet i Billund. Her har de dystet i en række konkurrencer om at være den allerbedste.

Billund: Det lykkedes Elsassi at få stoppet gerningsmanden ved at bide sig fast i hans arm. Alligevel var der anmærkninger og pointfradrag, da dommen blive afsagt over den otteårige schæferhund fra Horsens. - Han tyggede i ærmet. Der skulle han bare have holdt helt fast eller givet slip, fortæller Julie Østergaard, som ejer Elsassi og i denne weekend deltog ved DM i politihund sammen med sin firbenede ven. - Alt i alt fik vi et fradrag på 3,8 point, og det er egentlig ikke ret meget. Det er fuldt ud acceptabelt, siger Julie Østergaard. Elsassi fik også anmærkninger for at sidde skævt ved siden af Julie Østergaard, da den blev bedt om at sætte sig, og at gå lidt for langt fremme, da den skulle følge med sin ejer.

Det er en utrolig seriøs sport. Der er to officielle dommere, men man kan høre, at alle, som sidder og kigger på, også er dommere, for de sidder også og kommer med vurderinger. Og de er ikke altid enige med dommerne. Kurt Andersen, stævneleder

Elsassi fik lidt minuspoint for at sætte sig skævt ved siden af sin ejer, Julie Østergaard. I sidste ende gik det hele dog godt. Foto: André Thorup

Små ting er afgørende Det er de små ting, der er afgørende, når landets bedste politihunde skal kåres. De danske mesterskaber fandt i denne weekend sted i området bag Lalandia, og der blev gået op i det fra de mange deltagere. - Det er en utrolig seriøs sport. Der er to officielle dommere, men man kan høre, at alle, som sidder og kigger på, også er dommere, for de sidder også og kommer med vurderinger. Og de er ikke altid enige med dommerne, siger Kurt Andersen, som er stævneleder for arrangementet. Kurt Andersen er selv pensioneret polititjenestemand, og han har tidligere formået at vinde både de danske og de nordiske mesterskaber med sin hund.

DM for politihunde havde tiltrukket en del entusiastiske mennesker til området bag Lalandia. Foto: André Thorup

Bare træning I alt var 48 hunde med i konkurrencen. De var opdelt i tre klasser - patruljeklassen, kriminalklassen og vinderklassen. Alle havde kvalificeret sig via lokale stævner, og de skulle til mesterskaberne igennem en lang række konkurrencer. Udover de klassiske lydighedsøvelser skulle hundene igennem det, der blandt hundeførerne bliver betragtet som kongeøvelsen: En rundering på et større areal, hvor en person og to genstande, der kan være ned til få centimeter på hvert led, skal findes og sikres. Selvom det er Dansk Politihundeforening, som står for arrangementet, er det kun halvdelen af hundene, som er politihunde. Elsassi hører til blandt den halvdel, som ikke arbejder i politiet. Den er blot en familiehund, som har fået en lidt anderledes opdragelse end de fleste andre hunde. - For os er det bare træning. Nogle vælger at gå til agility, og jeg vælger så at træne på denne måde. På den måde får jeg en super lydig hund, siger Julie Østergaard. - Det er en meget klog hund, så det er også nødvendigt med noget mental træning og noget motion, for den er meget aktiv, tilføjer hun.

Det gælder for hunden om at bide godt fast i armen på gerningsmanden - ikke lade sig distrahere af, at der bliver delt nogle slag ud. Foto: André Thorup

I tjeneste De deltagende betjente var både iført uniform og våben, og det var der en god grund til: De var nemlig i tjeneste. Da den østlige ende af Danmark fredag blev forvandlet til et større trafikalt kaos, blev en enkelt leder kaldt ud, og så må DM i Billund altså komme i anden række. - Heldigvis blev ingen af vores hundeførere kaldt ud, men de er hele tiden stand by. Hvis der sker noget voldsomt, skal de bare rykke ud med det samme, fortæller Kurt Andersen.

Dansk Politihundeforening er arrangerer DM for politihunde. Foto: André Thorup

