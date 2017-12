Elsa nyder julefreden på sygehuset

Grindsted: Små radioer står og sender julemelodier ud over afdelingerne på SVS Grindsted de her dage. Der er juledekorationer, adventskranse og såmænd også personale med nissehuer på. I dagligstuen går snakken ved juledug med batterilys på, og for Elsa Helene Møller fra Rødding er det ikke svært at komme i julestemning.

Hun blev indlagt før jul og regner med at skulle være her en tid endnu. Faktisk er hun så godt tilpas, at hun er en af de cirka 30 patienter, som holder selve juleaften på sygehuset.

- Jeg har lovet min store søn, at vi holder jul, når jeg er hjemme igen. Så bliver det med and og risalamande og gaver og det hele. Men lige nu nyder jeg, at der er fred og ro, siger Elsa Helene Møller, som også har en flok børnebørn.

Social- og sundhedsassistent Hanne Jensen, der har arbejdet på sygehuset i 25 år, synes altid, det er lidt svært at komme fra familien sådan en dag, men når hun først er afsted, så nyder hun arbejdet.

- Det er en almindelig arbejdsdag, og så gør vi også noget ekstra ud af det for de patienter, som skal bliver her. Ved personalemødet i morges sang vi tre julesalmer så højt, at alle patienterne kunne høre det, smiler Hanne Jensen.