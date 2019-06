Legoland er endnu engang ude med kikkerten efter pensionister, der kunne tænke sig et sæsonjob i parken. Ella Thomsen er en af de ældre, der har taget springet ud i et sæsonjob.

- Mine børn har arbejdet her og spillet i Billund Garden og min svigerdatter er tidligere prinsesse, så jeg er kommet her en del, fortæller Ella.

Hun endte derfor med at søge til mad og drikke-afdelingen, da hun, foruden at være lærer, også har lidt tjenererfaring. Og så kendte hun også lidt til parken i forevejen.

- Min mand forslog, at jeg kunne søge herud, men jeg mente, at det da kun var for de unge. Så tog jeg til deres jobdage i vinter og så, at der var andre på min alder og endda ældre, som også var interesseret i et arbejde i Legoland.

- Jeg er en person, der skal holde mig i gang, og jeg elsker at servicere gæsterne og gøre dem glade, siger Ella, der arbejder som tjener i de westerninspirerede restauranter "Grill House" og "Saloonen". Hun var ellers lidt skeptisk og tøvende med at sende en ansøgning.

Billund: Ella Thomsen er 63 år og er i gang med sin første sæson i Legoland. Efter et langt arbejdsliv som lærer mente hun, det var tid til at prøve noget nyt.

Jeg skal holde mig i gang

Ella Thomsen har nu arbejdet i parken, siden den åbnede, og selvom der er meget nyt at skulle forholde sig til, har hun ikke fortrudt, hun sendte en ansøgning.

- Jeg tror, det er sundt at bruge sig selv på en ny måde. Det er "learning by doing", og mine kolleger er rigtig søde til at hjælpe.

Flere af Ellas kolleger kunne være hendes børn, men det betyder ikke noget for hende.

- Det er meget fornyende, og vi har stadig meget at tale om, da vi har en fælles hverdag. Og så er jeg meget imponeret over dem. De unge "øffer" ikke over tingene, som nogle af os ældre måske kan have en tendens til at gøre, fortæller Ella, der har omkring 15 timer i ugen, hvilket passer hende udmærket.

- I begyndelsen syntes jeg, det lød af lidt, men det passer helt fint i forhold til også at få tid til mine børn og børnebørn.