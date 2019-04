Sdr. Omme: Der er påskekoncert med unge fra Haderslev Domkirkes drengekor i gruppen High Five og orgelvirtuos Henrik Skærbæk Jespersen, der både sidder bag orglet og er dirigent. Det sker i Sønder Omme Kirke mandag 8. april kl. 19.

Gruppens fem unge sangere danner en slags elitesanggruppe, som allerede har en imponerende koncertvirksomhed bag sig i såvel ind- og udland.

Ifølge pressemeddelelsen fra Sønder Omme Kirke skrev organist Bente Kiil Toftegaard, Brønshøj Kirke, om gruppen efter en koncert fornylig.

"At høre og se "High Five" er imponerende og meget inspirerende for både børn der selv synger og for publikum. Man mærker tydeligt deres engagement, professionalisme og deres store glæde over sangen og musikken. De spreder inspiration, begejstring og stor glæde, hvor de optræder."

Organist Lasthein, Sønder Omme, fastslår, at kirkens tradition for musikalsk at gøre meget ud af påske og jul i form af festlige koncerter fortsætter med besøget af High Five.