Elever vil samle 100.000 kroner ind: Foreninger og butikker bakker op

7. klasse på Vorbasse Skole har fået sat sving i Vorbasse by. De står bag, når Vorbasse Kultur og Event arrangerer bankospil på lørdag - til fordel for Danmarksindsamlingen.

Vorbasse: På lørdag står foreningen Vorbasse Kultur og Event bag et stort bankospil i Vorbasse Fritidscenter. Det gør de, fordi 7. klasse på Vorbasse Skole har som skoleprojekt at få hele Vorbasse til at stå sammen og bakke op. Temaet er Danmarksindsamlingen, der samler ind til fordel for udsatte piger, og de 24 elever i 7. klasse har som mål at samle 100.000 kroner ind til den gode sag.

De første 70.000 er i hus, for skolen begyndte indsamlingen allerede et godt stykke før jul, men nu gælder det de sidste krampetrækninger ifølge klasselærer Marianne Schmidt, og formålet er egentlig ikke pengene, men dét at få Vorbasse til at stå sammen og bakke op om en sag.

- Og den opgave må man sige, at klassen har løst. Det har handlet om at få andre sat i gang med udførelsen, og jeg ved egentlig ikke noget om bankospillet, for det er én fra klassen, der sidder med i Vorbasse Kultur & Event udenfor skoletid, der er gået videre med det, fortæller Marianne Schmidt.