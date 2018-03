Elever: - Skolemad er ok, men turen til brugsen var et frirum

Mathilde Schmidt og Emilie Juel fra 7. klasse på Hejnsvig Skole er stadig i gang med at smage på den nye skolemad, og de savner stadig turen til brugsen - for det var et frirum, der gav dem en gåtur.

Hejnsvig: Skolemaden er sådan set en fin ide, men turen til brugsen savner de altså stadigvæk. For det handlede ikke kun om at købe ind - men også et frirum, hvor de kunne komme ud og gå en tur og få lidt frisk luft. Sådan lyder det fra Mathilde Schmidt og Emilie Juel, der går i 7. klasse på Hejnsvig Skole, der netop har indført skolemad og samtidig forbudt eleverne at forlade skolens område i skoletiden. - Vi troede måske, at udvalget i skolemaden ville være lidt større. I brugsen købte jeg tit mini foccasier og noget salat, og indimellem købte vi da også noget usundt, lyder det fra Mathilde Schmidt, der ikke har lyst til at gå rundt på skolens område - det giver ikke mening, og hvis de går udenfor lige nu, er der straks sneboldkrig, og det gider pigerne ikke. - Vi har ikke købt i brugsen hver dag, men en gang imellem, lyder det fra pigerne, der selv har betalt for snolder, mens det er hændt, at de har fået penge med til frokost af deres forældre.

Det er godt, der er kommet et alternativ, når vi nu ikke må gå i brugsen mere. Mathilde Schmidt, elev om skolemad, Hejnsvig Skole

Hurtig energi De vurderer, at priserne cirka er de samme - men måske er der lidt mere mad i skolemaden, fordi det er fuldkornsbrød. Mathilde Schmidt har prøvet både pølsehorn og pizzasnegl, og i dag skal hun så prøve pastasalaten, mens Emilie Juel skal prøve pizzasneglen. Begge piger tænker over, at de skal spise sundt, men det sker også, at de bare tager et stykke hvidt franskbrød med nutella. - Det er tit, efter jeg har spist noget usundt, at jeg kommer i tanke om, at jeg skal spise noget sundt, smiler Emilie Juel - for når man er sulten, tager man ofte bare lige det, der er foran én. - Det giver hurtig energi, men det er også en energi, der hurtigt forsvinder igen, siger Emilie Juel.