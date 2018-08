Ekstremløber vandt DM-sølv

Grindsted: Jo længere - jo bedre. Det mener ultraløberen Per Hansen fra Grindsted. I weekenden deltog han i de danske mesterskaber i 100 km løb.

DM blev holdt i Viborg, og Per Hansen løb sig til 2.-pladsen i aldersgruppen 50 - 54 år - og fik således en sølvmedalje med hjem til Grindsted. Tiden for de 100 km blev 10.27,06 timer.

Tidligere i år løb Per sig også til en 2.-plads ved DM i 24 timers løb.

Per Hansen løber til dagligt i Grindsted Motion, men når det gælder mesterskaber skal man repræsentere en licensklub, så her stiller han op for atletikklubben "Heden".