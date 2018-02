Ekstratilkøbte elevatorer giver nye huslejestigninger for plejehjemsbeboere

Da nye ramper har vist sig at være for stejle, bliver plejehjemmet Frihavnen også nødt til at få nye elevatorer, så kørestolsbrugere kan komme rundt på plejehjemmet. Regningen ender dog hos beboerne selv til stor utilfredshed ved pårørenderådet.

Vorbasse: Det er moderne elevatorer til en pris af 350.000 kroner, som skal løse adgangsproblemerne på plejehjemmet Frihavnen i Vorbasse.

Det har et enigt byråd godkendt.

Sagen er opstået på baggrund af en igangværende renovering af plejehjemmet, hvor der blandt andet er anlagt nye ramper. Selvom ramperne lever op til lovgivningen, har de vist sig for stejle til, at plejehjemmet kørestolsbrugere har kunnet dem selv. Løsningen bliver derfor moderne elevatorer, som ramperne ellers skulle have erstattet.

Peter Noes Poulsen, formand for pårørenderådet, mener, at ideen med elevatorer er god, men han forstår ikke, at kommunen har tænkt sig at smide en del af regningen for de nye elevatorer over til beboerne i form af huslejestigninger på 50 og 75 kroner månedligt, når det nu er en byggefejl, som gør, at elevatorerne er en nødvendighed.

- Det er den eneste umiddelbare løsning lige nu. Men jeg synes ikke, at huslejestigningen er fair. Det skyldes fejl på fejl på fejl, og det er jo kommunen, som skal stå til ansvar for det. Havde der været henlagt midler til renovering, som lovgivningen siger, havde man ikke behøvet huslejestigningen, siger Peter Noes Poulsen.