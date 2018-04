Ekstra rengøring til ældre: Nu er der hjælp hver anden uge

En af de helt store poster er at give ældre, der er visiteret til rengøring, hjælp hver anden uge frem for hver tredje uge, som det er i dag.

- Så kan borgeren jo køre, når de gerne vil, og så kan de få rengøringshjælp til noget andet hver anden uge. Der vil også være et nummer, de kan ringe til, hvis man har brug for teknisk hjælp, siger Robert Terkelsen.

Stor udgift

Udgiften til rengøring er i dag 430.000 kroner årligt for Billund Kommune, men med denne ændring forventes det, at hjælp til rengøring i det første år kommer til at koste 2,5 millioner oveni, og i årene derefter 1,5 millioner kroner oveni det oprindelige beløb. Forskellen skyldes, at der indkøbes flere robotstøvsugere i det første år.

Udvalgsformanden er glad for, at netop rengøring til ældre får et løft.

- Helt tilbage i valgkampen var der snak om, at hver tredje uge var for lidt at få gjort rent, og hver tredje uge er heller ikke meget. Nu havde vi så muligheden for at sige, at det bliver hver anden uge, så det er en serviceforøgelse, der vil noget, siger Robert Terkelsen.