Ekstra hånd til lærerne i inklusionsindsatsen

Lærerne i Billund Kommune skal have ekstra hjælp via vejledning, efteruddannelse og netværk til at klare inklusionsopgaven. Arkivfoto: Steffen Ortmann/Scanpix

Lærerne på Billund Kommunes folkeskolerne kan se frem til mere hjælp til at klare inklusionsindsatsen.

Billund Kommune: Lærerne skal være bedre klædt på til at klare inklusion - og forældrene skal være mere inddraget i børnenes skolegang. De er to af hovedpunkterne i en ny strategi, som skal styrke inklusionsindsatsen i Billund Kommune. Den nye strategi, som blev godkendt lige før jul, er et af to spor, der skal højne den sociale og faglige trivsel blandt kommunens skolebørn. Det andet spor er den nye specialklasse, som fra næste år oprettes på Vestre Skole. - Der er ændret fokus fra kvantitativ til kvalitativ inklusion, så man i stedet for et måltal kigger på, om det giver mening for den enkelte og for fællesskabet - altså de andre elever, siger Klara Lyskjær Noer (V), der var formand for det daværende børne- og kulturudvalg, der godkendte strategien.

Baggrunden for den nye strategi Billund Kommune er allerede i gang med at oprettet et nyt specialtilbud fra skoleåret 2018/2019. Nu følger en strategi for den gode inklusion i folkeskolen.Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af en rapport om inklusion i kommunen, som SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) står bag. Rapporten viste, at mange elever med generelle indlæringsvanskeligheder inkluderes i dag, men at eleverne ofte bliver overset i undervisningen, og derfor har problemer både med fagligheden og med at blive en del af det sociale fællesskab.

Tingene skal fungere i praksis Skolerne skal nu selv i gang med at kigge på, hvordan strategien kan føres ud i livet. Et vigtig punkt for alle er dog, at lærerne i højere grad bliver klædt på til at klare udfordringerne med inklusion. Ifølge en rapport var inklusion således en væsentlig faktor for, hvorfor sygefraværet steg blandt kommunens lærere, efter at specialklasserne blev nedlagt i 2010. Derfor lægger strategien op til, at personalet får vejledning, efteruddannelse og netværk, der kan hjælpe. - Det handler meget om, hvordan tingene fungerer i praksis. Derfor har vi allerede fået en inklusionsvejleder, og skolerne skal dele viden, siger Klara Lyskjær Noer. Et andet vigtig punkt er at inddrage forældrene. - Samarbejdet med forældrene er meget vigtig, ellers lykkes vi ikke med inklusion, siger hun.