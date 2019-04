Ekstra åbent for pasbestilling i Grindsted

Nyt udleveringsskab til pas

Fra Borgerservice lyder det:Som noget nyt kan du afhente dit nye pas i udleveringsskabet, der fungerer på samme måde, som når du henter pakker i pakkeboksen. Når Borgerservice modtager dit nye pas, får du en sms med en afhentningskode. Passet kan så afhentes i pasautomaten i bibliotekets selvbetjente åbningstid - det gælder dog kun i de tilfælde, hvor du ikke skal returnere dit gamle pas. Fordelen ved at du selv afhenter dit pas er, at ekspeditionstiden bliver kortere i forhold til, hvis passet skal sendes med posten.



Det skal du huske, når du eller dit barn skal have nyt pas:



Når du skal have lavet nyt pas, skal du møde op personligt, og du kan medbringe et nyt og vellignende pasfoto eller få taget et for 125 kr. Hvis du skal have lavet nyt pas til dit barn, skal begge forældremyndigheder underskrive en pasansøgning. Dette kan gøres via den digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk. Underskrives pasansøgningen hjemmefra, er det kun nødvendigt, at den ene forælder møder op i Borgerservice med barnet. Husk også det blå EU-sygesikringskort, når du rejser i EU.