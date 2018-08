Det kræver tid at være medlem af byrådet. Ifølge kommunalforsker Roger Buch bruger et byrådsmedlem i gennemsnit 18-20 timer om ugen på politisk arbejde. Arkivfoto: Christer Holte

Det er tidskrævende at sidde i byrådet. For tidskrævende, lyder det fra flere. Ekspert vurderer, at arbejdsbyrden for en kommunalpolitiker siden reformen i 2007 er blevet fordoblet.

Billund Kommune: Et byråd skal være repræsentativt. Men er det det, når erhvervsmennesker vælger det fra på grund af tidsforbruget? Sådan lyder spørgsmålet fra Ulrich Kristensen (R), der pr. 1. september træder ud af Billund Byråd. En ny og mere tidskrævende civil erhvervskarriere er ikke forenelig med at bruge en stor mængde tid på politisk arbejde. At det er tidskrævende at sidde i byrådet, og at det gennem de senere år er blevet mere tidskrævende end tidligere, er kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke i tvivl om. - Der er ingen tvivl om, at arbejdsbyrden er vokset med reformen i 2007, hvor man reducerede antallet af politikere fra 4700 til 2500. Det gjorde man, selvom det er det samme arbejde, der skal løftes. Der er jo lige mange skoler, daginstitutioner, biblioteker og så videre, siger Roger Buch, der vurderer, at arbejdsbyrden for lokalpolitikere er blevet fordoblet. - Hvor man før i tiden i mange kommuner kunne klare sig med at bruge 8-10 timer om ugen på at være byrådsmedlem - i små kommuner måske endnu mindre - ligger man i dag typisk på 18-20 timer om ugen på det politiske arbejde, siger han.

Møde hver fjerde dag Ulrich Kristensen har netop angivet stærkt tidspres som den primære årsag til, at han træder ud af byrådet. Han har givet sin mødekalender videre til sin afløser, Daisy Nykjær-Andersen, og den viser, at der i årets sidste fire måneder er booket 30 forskellige møder. - Det er fysiske møder. Nogle er måske kortvarige, mens andre kan være heldagsmøder. Men det er 30 gange på 120 dage, at der er et fysisk møde. Dertil kan du lægge al forberedelse og borgerkontakt og løbende henvendelser, siger han. Ifølge Roger Buch har man netop forsøgt at kompensere for det øgede tidsforbrug ved at hæve vederlagene, så byrådsmedlemmerne har mulighed for at købe sig fri fra det civile job. Men hvis det sker i for høj grad - eller hvis kommunalbestyrelsen ligefrem bliver professionaliseret - er ulempen ifølge Roger Buch, at politikerne kan miste noget af følingen med lokalsamfundet.