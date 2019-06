Ejendomsselskab drømmer om at åbne Grindsted Vandtårn for alle

Bo Larsen, NJL Group, har ombygget flere ejendomme til ferielejligheder, har rækkehuse på vej og drømmer om at kunne åbne vandtårnet for alle.

Grindsted: Vandtårnet på Banegårdsvej har set bedre dage, men gode dage kan igen være på vej.

I hvert fald er det et ønske fra Bo Larsen, der i dag bestyrer NJL Group, som ejer vandtårnet. Han drømmer om at åbne tårnet, der er et vartegn for Grindsted.

Siden hans far, malermester Niels Jørgen Larsen, døde for godt tre år siden, har de tre søskende arbejdet på at konsolidere firmaet, som de meget pludseligt stod med ansvaret for. Det er nu lykkedes, og så er der plads til drømme og nye projekter.

- Jeg vil gerne åbne tårnet mere for offentligheden, for det kunne være fedt, hvis man kunne se byen oppefra. Det kunne også være et fantastisk sted til for eksempel kunstudstillinger, siger Bo Larsen.

Lige nu er tårnet dog ikke i en forfatning, så nogen kan bruge det. Bo Larsen og hans søskende har overvejet at søge fondsmidler, så de på den måde kan skaffe penge til at få vandtårnet renoveret.

- Det koster omkring en million kroner at få tårnet fuget om, og bagefter kommer nye døre og vinduer til, og det har vi slet ikke penge til. Men vi snakker om at søge fondsmidler, så tårnet igen kan blive noget, Grindsted er stolt af, siger han.