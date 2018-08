Eftersøgning i Grene Sande: Fransk familie har mistet cocker spaniel

Billund: En eftersøgning med hunde i Grene Sande er i fuld gang tirsdag eftermiddag. Siden onsdag i sidste uge har en fransk familie på ferie i Danmark savnet deres lille sort-hvide cocker spaniel, en tæve på syv år, og siden har de og en lille gruppe danske venner fra Facebook ledt efter hunden dag og nat. Familien har ferieret i Danmark siden 1. august med autocamper og har kørt gennem Jylland fra Skagen.

Men onsdag aften på Lalandias parkeringsplads blev hunden forskrækket og løb fra sin familie. Familien søgte hjælp i Lalandia, en hjælp, som hjalp med at lægge et opslag på facebook og siden hjalp familien med at lede omkring Legolands parkeringspladser, og det var her omkring, Henriette Tullesen torsdag aften tilfældigt kom forbi og hørte om sagen, da hun var ude at gå en tur.

- På turen hjem ser jeg den faktisk. Jeg forsøger at kalde på den, men den løber ind ved parkeringspladsen ved P2. Jeg forsøger at få fat i den franske familie, men de er selv ude at lede, så det lykkes først for sent, fortæller Henriette Tullesen, der herefter engagerer sig i sagen og tager eftersøgningsopgaven til sig.

- Familien er helt udmattet, og de har holdt til hjemme hos os og fået noget at spise, og min søn har været sammen med børnene, mens vi har ledt, fortæller Henriette Tullesen, der kender hele historien om hunden, der kom til den franske familie for et år siden fra kummerlige kår og var en "hvalpefabrik".

- I begyndelsen havde den været meget stresset og cirklet rundt på græsplænen hos familien, men den var begyndt at trives så godt, at de havde taget den med på ferie, forklarer Henriette Tullesen.