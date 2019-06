Efterlyst polak fængslet - nu søger han asyl

Da manden fredag formiddag blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding, valgte han imidlertid at søge asyl i Danmark.

Den 39-årige polak er efterlyst, fordi han i hjemlandet er blevet idømt en fængselsstraf på to år for berigelseskriminalitet. Han har siddet varetægtsfængslet i en periode, men han mangler fortsat at afsone knap halvandet år af straffen. Det vil de polske myndigheder nu have ham til.

Billund: En 39-årig polak, som er efterlyst i sin hjemland, henvendte sig torsdag til politiet i Billund Lufthavn. Manden havde hørt, at han var efterlyst, og han ønskede derfor ikke at flygte fra myndighederne.

Søger asyl

Dermed er det store juridiske spil i fuld gang. Nu skal der nemlig tages stilling til, om manden er berettiget til asyl, eller om han i stedet skal sendes tilbage til sit hjemland, så de kan putte ham i brummen.

- Nu skal rigsadvokaten så træffe afgørelse om, hvorvidt han skal udleveres til Polen. Hvis han kommer frem til, at han skal udleveres, er der mulighed for at få den afgørelse prøvet ved byretten og landsretten. Hvis de kommer frem til, at han skal udleveres, bliver han sendt til Polen, men han kan ikke sendes ud, før hans sag om asyl er afgjort, fortæller Bettina Wagner, der mødte som anklager for Sydøstjyllands Politi ved fredagens grundlovsforhør.

Manden er foreløbig blevet sendt bag tremmer af den årsag, at den polske stat kræver ham udleveret, og nu skal myndighederne altså tage stilling til, hvad der skal ske med ham.