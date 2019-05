Efterlysning: Hvem ejer disse briller?

Billund: Flemming Askholm, ejer af Askholm Optik, undrer sig. Da han efter et par helligdage åbnede sin brilleforretning mandag den 18. maj, kom en kunde ind med et par briller, vedkommende havde fundet ude på trappen foran butikken. Med brillerne var en seddel med et ønske om et par nye briller.

- Men jeg ved ikke, hvad det helt præcis er, ejeren af brillerne vil, og jeg kan ikke læse navnet, siger Flemming Askholm. Der var heller ikke vedlagt et telefonnummer eller adresse.

Nu er der gået lidt over en uge, og ejeren har stadig ikke meldt sig. Så hvis man ejer disse briller, eller kender vedkommende, må man ifølge optikeren meget gerne henvende sig hurtigst muligt, så mysteriet kan blive opklaret.