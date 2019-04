Filskov: Politiet og forældrene efterlyser den 13-årige Silas Emil Brosbøl Nielsen, som sidst er set mandag aften omkring klokken 18.15, hvor han forlod familiens hjem i Filskov.

Silas Emil Brosbøl Nielsens far, Thomas Brosbøl Nielsen, skriver i et opslag på Facebook, at Silas Emil Brosbøl Nielsen er en dreng med særlige behov og uden realitetssans. Familien er stærkt bekymrede og opfordrer folk til at give lyd, hvis de ser ham.

Silas Emil Brosbøl Nielsen medbragte en grå rygsæk, og han er formentlig iført sorte jeans, en sort hættetrøje og mørke sko.

Hvis nogen ser Silas Emil Brosbol Nielsen, kan Sydøstjyllands Politi kontaktes på telefon 114.