Efter to forsøg: Lufthavnens multihal bliver ældre end ét år

Billund: Arkitekt Anders Johansen fra arkitektfirmaet Rum greb hammeren, mens Thorben Vagner, der er projektchef hos entreprenørfirmaet KG Hansen & Sønner holdt ved den kasse, der indeholdt en tom ølflaske. Det er åbenbart en gammel tradition i forbindelse med et rejsegilde, at man smadrer en tom ølflaske og derefter tæller glasskårene. Antallet af skår er ifølge sagnet identisk med det antal år, bygningen ender med at blive.

Historien melder imidlertid ikke noget om, hvorvidt personen med hammeren kun har et enkelt forsøg til at knuse flasken, eller om det er legalt, at han slår to gange. I dette tilfælde er det nødvendigt at krydse fingre for, at der ikke blev brudt nogle regler ved, at Anders Johansen slog to gange. Ellers ville Billund Lufthavns nye multihus nemlig ikke leve mere end et enkelt år.